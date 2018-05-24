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Виктор Булатов возглавил "Спартак-2"

Владелец "Спартака" Леонид Федун подтвердил назначение Виктора Булатова на пост главного тренера ”Спартака-2”.

Булатов заменит на этом посту Дмитрия Гунько, с которым команда по итогам прошедшего сезона заняла 14-е место в таблице Футбольной национальной лиги.

Последним местом работы Булатова был клуб ПФЛ "Чайка" который он покинул в апреле этого года.

Sport24
Теги: Спартак-2 Булатов
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