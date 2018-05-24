Виктор Булатов возглавил "Спартак-2"

Владелец "Спартака" Леонид Федун подтвердил назначение Виктора Булатова на пост главного тренера ”Спартака-2”.Булатов заменит на этом посту Дмитрия Гунько, с которым команда по итогам прошедшего сезона заняла 14-е место в таблице Футбольной национальной лиги.Последним местом работы Булатова был клуб ПФЛ "Чайка" который он покинул в апреле этого года.