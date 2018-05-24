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"Краснодар" рассмотрим предложения по румынскому форварду Ивану
Румынский нападающий "Краснодара" Андрей Иван, скорее всего, покинет команду.
Как сообщает Sport.ro, руководство недовольно футболистом, которого прошлым летом приобрело у "Университати Крайова" за 4 млн евро.
По ходу сезона нападающий боролся с травмами и принял участие всего в 7 матчах российской Премьер-Лиги. Последний раз Иван появился на поле 30 апреля в 28-м туре РФПЛ, выйдя на замену. Ни разу румынский легионер не начинал матч в старте.
Источник отмечает, что "Краснодар" готов отдать Андрея Ивана в аренду или же продать. "Горожане" оценивают футболиста в 1,5 млн евро.
Как сообщает Sport.ro, руководство недовольно футболистом, которого прошлым летом приобрело у "Университати Крайова" за 4 млн евро.
По ходу сезона нападающий боролся с травмами и принял участие всего в 7 матчах российской Премьер-Лиги. Последний раз Иван появился на поле 30 апреля в 28-м туре РФПЛ, выйдя на замену. Ни разу румынский легионер не начинал матч в старте.
Источник отмечает, что "Краснодар" готов отдать Андрея Ивана в аренду или же продать. "Горожане" оценивают футболиста в 1,5 млн евро.
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