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Реконструкцию стадиона "Енисея" планируют завершить к 1 сентября

По информации врио губернатора Красноярского края Александра Усса, реконструкцию центрального стадиона в Красноярске, где проведет домашние матчи "Енисей» в следующем сезоне РФПЛ, планируют завершить досрочно, к 1 сентября.

"Со стадионом есть определенные сложности, но мы их решим. Реконструкция должна закончиться в конце октября. После стыковых матчей мы успели поговорить со строителями, есть предварительная готовность ускорить работы, подтянуть дополнительные средства и людей и попытаться сдать стадион к 1 сентября, на два месяца раньше срока", - цитирует Александра Усса ТАСС

Ранее сообщалось, что первые домашние матчи "Енисея" в РФПЛ могут пройти в Томске, Тюмени или на красноярском стадионе "Локомотив".
Теги: Енисей
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