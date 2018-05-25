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Егор Титов: "Енисей" не будет выживать в Премьер лиге, мы будем играть в футбол!

Ассистент главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева Егор Титов рассказал, что его команда не будет выживать в следующем сезоне, а попробует попасть в топ-8 клубов РФПЛ.

"Задачи на новый сезон обязательно будут поставлены, если получится попасть в десятку или восьмерку, то хорошо. Но мы будем не выживать, а играть в футбол. Однозначно. Цели просто выжить у нас не появится ни в коем случае", - цитирует Титова СЭ
Теги: Титов Енисей
Сегодня, 11:16
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4
(3)
№4 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 12:37) #
  • -1
  •  (1)

Дай Бог,Егор,дай Бог.
Но чаще всего в фнл с шашкой наголо,а примере "игра была равна"

Цитата: лад
Енисей по примеру ЦСКА выразил желание провести первые туры на выезде, а в сентябре начать играть в Красноярске на своем поле.

А ЦСКА по примеру Спартака,комментарий ради комментария?
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: safonas (Сегодня, 12:13) #
  • 0
  •  (2)

очень хорошо если добавится действительно играющая команда, а не автобус


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№2 Написал: лад USSR (Сегодня, 11:44) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Енисей по примеру ЦСКА выразил желание провести первые туры на выезде, а в сентябре начать играть в Красноярске на своем поле.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:24) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Красноярский край большой и богатый. Усиление состава будет производить за счет игроков "Зенита" и "Спартака"
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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