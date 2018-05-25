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Андрей Лунёв: если бы в 17 лет у меня было бы сегодняшнее мышление - играл бы в "Реале"

Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунёв рассказал о мечте играть за один из европейских топ-клубов.

"У меня есть мечта поиграть на топ-уровне. Конечно, если бы в 17 лет у меня была сегодняшняя голова, я бы уже был в "Реале". Нет ничего невозможного. Нужно работать и всё. Хотя есть очевидные вещи. Ты же не поедешь под Нойера, который является лучшим вратарём мира", — цитирует Лунёва Р-Спорт.
Теги: Лунев
Сегодня, 11:52
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6
(1)
№6 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 12:47) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Если бы у бабушки были мужские половые признаки, то она была бы дедушкой...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№5 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 12:42) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Наверное, никогда не видел игру вратарей "Реала", иначе, молчал и детские наивные мечты не выпускал наружу.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 12:24) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
парниша от скромности не умрет! А топ-клубы то хоть догадываются о существовании и желаниях русского гения северной Пальмиры?
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№3 Написал: safonas (Сегодня, 12:14) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: лад
Насколько известно, жена Лунёва очень повлияла на его спортивную карьеру в лучшую сторону. А в 17-ть браки в России запрещены.

в 14 можно с согласия родителей и если есть на то причины, с 16 человек уже в праве сам решать


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:00) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Андрея хоть сейчас можно ставить основным вратарем в "Ювентус" вместо Буффона.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: лад USSR (Сегодня, 11:56) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Насколько известно, жена Лунёва очень повлияла на его спортивную карьеру в лучшую сторону. А в 17-ть браки в России запрещены.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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