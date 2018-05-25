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Новости партнеров

РФС создаст единую базу данных по российским футболистам

РФС подписал соглашение с новым партнером – IT-компанией SAP, в рамках сотрудничества планируется создать базу данных всего российского футбола.

Информация в базе данных будет разделена на блоки, отдельные части посвятят игрокам, болельщикам и другим категориям участников процесса.

Соглашение было официально подписано 25 мая на Петербургском экономическом форуме. С SAP уже сотрудничает ФК "Зенит". Как отметил и.о. президента РФС Александр Алаев, инициатором партнерства выступил Александр Дюков, председатель совета директоров "Зенита" и руководитель комитета развития РФС.

Sport24
Теги: РФС
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