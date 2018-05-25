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Егор Титов о селекции: у "Енисея" есть Аленичев, и нет проблем с финансированием

Ассистент главного тренера "Енисея" Егор Титов рассказал об ожидаемом усилении команды после выхода в РФПЛ.

"Новички будут, это однозначно. Уже занимаемся селекцией. Другое дело, захотят ли люди, которые могли бы нас усилить, ехать в Красноярск? Да, не Владивосток, конечно, но и не Ярославль – в следующем сезоне будем самой дальней точкой на карте премьер-лиги. Но, с другой стороны, у "Енисея" есть Аленичев, и нет проблем с финансированием", - цитирует Титова СЭ.
Теги: Енисей Титов Аленичев
Сегодня, 12:48
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№1 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 13:26) #
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Болеет за:
«Зенит»
Бедные закомплексованные и ущемленные болельщики Спартака. Снова против их многострадального клуба будут грызть землю. Положение обязывает.


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ЗЕНИТ.
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Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
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