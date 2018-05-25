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"Зенит" сегодня празднует 93-летие клуба

"Зенит" поздравил болельщиков с днём рождения клуба. Сегодня, 25 мая, петербургской команде исполняется 93 года.

"За это время сине-бело-голубые прошли путь от заводского коллектива физической культуры до одного из самых титулованных клубов России.

Мы начинаем новый год с новыми ожиданиями, надеждами и невероятным желанием порадовать лучших болельщиков мира. Своей игрой на футбольном поле и деятельностью за его пределами футбольный клуб представляет город, которому обязан своим происхождением.

С праздником, сине-бело-голубые! Спасибо за то, что пишете историю великого клуба вместе с нами!» — говорится на официальном сайте "Зенита"

На счету "Зенита" 17 трофеев, в том числе 5 чемпионских кубков, кубок Премьер-Лиги, 4 кубка и 5 Суперкубков страны, а также кубок и Суперкубок УЕФА.
Теги: Зенит
Сегодня, 14:15
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(3)
№2 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 16:04) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Поздравляю! Пожелание одно...больше толку и все будет!
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№1 Написал: teacher (Сегодня, 14:56) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Поздравляю! Желаю любимому клубу толкового тренера, неравнодушных игроков , мудрой администрации и преданных болельщиков!!! Да здравствует Зенит!!! Вперед за Питер!!!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
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