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"Зенит" сегодня празднует 93-летие клуба
"Зенит" поздравил болельщиков с днём рождения клуба. Сегодня, 25 мая, петербургской команде исполняется 93 года.
"За это время сине-бело-голубые прошли путь от заводского коллектива физической культуры до одного из самых титулованных клубов России.
Мы начинаем новый год с новыми ожиданиями, надеждами и невероятным желанием порадовать лучших болельщиков мира. Своей игрой на футбольном поле и деятельностью за его пределами футбольный клуб представляет город, которому обязан своим происхождением.
С праздником, сине-бело-голубые! Спасибо за то, что пишете историю великого клуба вместе с нами!» — говорится на официальном сайте "Зенита"
На счету "Зенита" 17 трофеев, в том числе 5 чемпионских кубков, кубок Премьер-Лиги, 4 кубка и 5 Суперкубков страны, а также кубок и Суперкубок УЕФА.
"За это время сине-бело-голубые прошли путь от заводского коллектива физической культуры до одного из самых титулованных клубов России.
Мы начинаем новый год с новыми ожиданиями, надеждами и невероятным желанием порадовать лучших болельщиков мира. Своей игрой на футбольном поле и деятельностью за его пределами футбольный клуб представляет город, которому обязан своим происхождением.
С праздником, сине-бело-голубые! Спасибо за то, что пишете историю великого клуба вместе с нами!» — говорится на официальном сайте "Зенита"
На счету "Зенита" 17 трофеев, в том числе 5 чемпионских кубков, кубок Премьер-Лиги, 4 кубка и 5 Суперкубков страны, а также кубок и Суперкубок УЕФА.
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