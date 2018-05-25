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Вице-премьер РФ по спорту Голодец: будем обсуждать изменение лимита на легионеров

Новый вице-премьер РФ по спорту, туризму и молодежной политике Ольга Голодец заявила, что лимит на легионеров в российской премьер-лиге может быть изменен.

"Лимит на легионеров мы будем обсуждать совместно с клубами и РФС. Должна быть выработана политика, чтобы дать возможность для российских ребят делать прорывы. Мы только что обсуждали "Финал четырех" баскетбольной Евролиги. В матче ЦСКА – "Жальгирис", решающим для нашей команды, был разрыв в 20 очков, и тут выпустили Михаила Кулагина, который в течение нескольких минут сократил разрыв до двух очков. Таким ребятам, таким звездам нужно давать возможность играть, расти. В них нужно верить. Если этого не будет, то те ребята, которые сегодня занимаются в спортивных школах, будут лишены будущего", - цитирует Голодец СЭ
Сегодня, 15:15
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18
(3)
№18 Написал: Apant1 (Сегодня, 16:34) #
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  •  (2)
online

Да с такими голодцами звиздец нашему футболу, какой лимит? Наши футболисты как в детский сад ходят, не имея серьёзной конкуренции, а когда приходится с настоящими футболистами играть, вобщем на чемпионате мира всё скоро увидим. А эта тётя скажет, что нужно ещё меньше конкуренции, что бы наши гении ещё больше получали зарплаты за паспорт, а не за футбол
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№17 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 16:34) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: wir sind die besten
Движуха пошла в сторону еще большего ограничения госарбайтеров...в СССР легов не было, сборная была одна из сильнейших в мире. Но тогда это был спорт высших достижений, а сейчас это на 90% времени высокооплачиваемое клубное ШОУ, поэтому дальнейшее ограничения принесут только вред на уровне клубного футбола, и да -пользу для сборной.

Тогда был железный занавес и люди другие были, но самое главное что не отметил, что и Страна другая была с большой территорией, если сейчас с каждой сборной бывшего СССР по одному лучшему игроку отобрать в сборную, то сборная тоже была бы не шибко слабая
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№16 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 16:26) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Челси»
Мдя, увидели проблеск надежды в лице Головина и решили опять мутить лимиты?
Ну так он единичный экземпляр.
Кончились у нас молодые таланты, как не крутите. Для сборной пользы нет, в скором времени наши сборники это докажут, а лимитами мы просто добиваем то, что было хоть чуть интересно, это ЛЕ и ЛЧ.


--------------------
Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№15 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 16:08) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Не куя себе открытие!!!
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№14 Написал: sergey3709 (Сегодня, 16:08) #
  • +1
  •  (5)

Сапожники и пирожники,опять все по кругу
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№13 Написал: SVN (Сегодня, 16:00) #
  • 0
  •  (6)
online

скоро с такими переменами сб.России уже в рейтинге из 100 выпадет.Сейчас очередной дилетант научит наших футболистов правильно играть в футбол,уж тогда могли Смородскую поставить,у нее хоть опыт по развалу есть.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№12 Написал: Черный Лис (Сегодня, 15:59) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Должна быть выработана политика, чтобы дать возможность для российских ребят делать прорывы.

А давайте лечит геморрой цианистым калием? А давайте!
Уф, ять, что-то мне нехорошо, тошнит и геморрой не прошел...
Видимо доза маловата!

Цитата: serega_user
7 легов+4 наших (2е из них моложе 21 года) и норм!

нет, только 10+15
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№11 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 15:49) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Движуха пошла в сторону еще большего ограничения госарбайтеров...в СССР легов не было, сборная была одна из сильнейших в мире. Но тогда это был спорт высших достижений, а сейчас это на 90% времени высокооплачиваемое клубное ШОУ, поэтому дальнейшее ограничения принесут только вред на уровне клубного футбола, и да -пользу для сборной.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№10 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 15:41) #
  • +4
  •  (10)

Ольга Голодец - помощнику: "Быстренько, футбол - это что?"


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№9 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 15:40) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
В нашем правительстве практически все министры далеки от той работы (и по образованию и по навыкам, и про опыту и.т.д.) которую они ВОЗГЛАВЛЯЮТ. В каждом матче 3 легионера (с правом замены), т.е в команде не более 7 легионеров.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№8 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:39) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
7 легов+4 наших (2е из них моложе 21 года) и норм!


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: alx64 (Сегодня, 15:27) #
  • -8
  •  (8)
online

soloz,
о че затявкалка зинитовская чямшная здесь хрукает!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№6 Написал: Батяня Сочи (Сегодня, 15:26) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Голодец с Канделаки дел наворотят, Мутко ещё добрым словом помянем.


--------------------
Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения.
Регистрация: 10.08.2012 [жалоба]
№5 Написал: soloz Россия (Сегодня, 15:25) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: alx64
Skyline,
эй чмошное зинитовское гавницо заткни о!!!!!!!!!!!!!!!!!этот лимит не про вашу честь!!!!!!!!!!!!!!вопше нодо запретить легов унас!!!!!!!!!!!вот и посмотрим как сраный зенит будет играть с типа пидорами заболотнами и ему подобмными шушорой!!!!!!



Ты вспомнил Де Зеува ? Так он из СВИНАРНИ..
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№4 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 15:22) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
О, епт. С новыми идеями пришла))


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№3 Написал: alx64 (Сегодня, 15:22) #
  • -11
  •  (13)
online

Skyline,
эй чмошное зинитовское гавницо заткни о!!!!!!!!!!!!!!!!!этот лимит не про вашу честь!!!!!!!!!!!!!!вопше нодо запретить легов унас!!!!!!!!!!!вот и посмотрим как сраный зенит будет играть с типа пидорами заболотнами и ему подобмными шушорой!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: SVN (Сегодня, 15:20) #
  • +3
  •  (5)
online

интересно голодец какое отношение имеет к спорту,как и мутко?
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 15:17) #
  • -1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
один дебил сменил другого.
да не будет прорыва с нашими бездарями. пока есть лимит.
про баскетбол вообще. орнул. наш баскетбол полное говнище. нашли чем гордится


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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