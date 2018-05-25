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Власти Пермского края пообещали продолжить финансирование "Амкара"

Правительство Пермского края намерено сохранить систему софинансирования футбольного клуба "Амкар" в соотношении 50 на 50, где одна часть обеспечивается властями края, а вторая местными предпринимателями, заявила пресс-секретарь губернатора региона Дарья Левченко.

Пермский клуб испытывает серьезные финансовые проблемы и рассматривает возможность снятия с чемпионата России в ближайшее время. Еще одно возможное решение проблем «Амкара» - переезд в другой город.

Sport24
Теги: Амкар
Сегодня, 15:41
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№2 Написал: soloz Россия (Сегодня, 16:12) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
в ФНЛ ...хватить мучить ФУТБОЛ!!!!!!!!!
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№1 Написал: ustas Новокузнецк (Сегодня, 16:06) #
  • -2
  •  (4)

Переезжайте в НН!!
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
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