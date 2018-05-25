Власти Пермского края пообещали продолжить финансирование "Амкара"

Правительство Пермского края намерено сохранить систему софинансирования футбольного клуба "Амкар" в соотношении 50 на 50, где одна часть обеспечивается властями края, а вторая местными предпринимателями, заявила пресс-секретарь губернатора региона Дарья Левченко.Пермский клуб испытывает серьезные финансовые проблемы и рассматривает возможность снятия с чемпионата России в ближайшее время. Еще одно возможное решение проблем «Амкара» - переезд в другой город.