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Вагит Алекперов: бюджет "Спартака" не нуждается в увеличении

Бюджет московского "Спартака" позволяет клубу бороться за чемпионство в Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и не нуждается в увеличении. Об этом заявил глава компании "Лукойл", являющейся генеральным спонсором клуба, Вагит Алекперов.

Председатель совета директоров клуба Леонид Федун в прошлом году рассказал ТАСС, что бюджет "Спартака" гораздо меньше $150 млн. В прессе часто фигурировала сумма в $120 млн.

"Мы считаем, что бюджет не нуждается в увеличении. Он наполнен достаточно для того, чтобы "Спартак" мог побороться за победу в чемпионате России", - цитирует Алекперова ТАСС.
Теги: Спартак
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