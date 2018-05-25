Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104549
КБ-Гостевая 26622
Ситуация на юго-востоке Украины 119314
Политика и события в стране и мире 4075
Курилка 1519
Отдых в Крыму. 176
Товарищеские матчи сборной России 8
FIFA 12 212

Новости партнеров

Александр Тарханов: в "Урале" у Парфенова условия будут лучше, чем в "Тосно"

Бывший главный тренер "Урала" Александр Тарханов поделился мнением о будущей работе Дмитрия Парфенова в новой должности.

"Посмотрим, как будет работать. Выиграл Кубок России, но команда из РФПЛ вылетела. Много финансовых проблем было. В таких условиях нельзя работать. В "Урале" в плане финансов все стабильно, поэтому по-другому будет работа складываться. То, что из РФПЛ команда его вылетела— опять же, в условиях, когда у клуба большие финансовые проблемы, которые были и есть у "Тосно", тяжело работать", - цитирует Тарханова "Спорт День за Днем".
Теги: Тарханов Парфенов Урал
Сегодня, 16:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 16:31) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
И опять выживать.
Жаль Парфенова. Возможно ничем не хуже пока фартового в плане карьеры Семака. Евсееву тоже дай норм клуб и не факт, что не выстрелит.


--------------------
Гинер, продай клуб Ромке!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.