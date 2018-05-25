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Александр Тарханов: в "Урале" у Парфенова условия будут лучше, чем в "Тосно"
Бывший главный тренер "Урала" Александр Тарханов поделился мнением о будущей работе Дмитрия Парфенова в новой должности.
"Посмотрим, как будет работать. Выиграл Кубок России, но команда из РФПЛ вылетела. Много финансовых проблем было. В таких условиях нельзя работать. В "Урале" в плане финансов все стабильно, поэтому по-другому будет работа складываться. То, что из РФПЛ команда его вылетела— опять же, в условиях, когда у клуба большие финансовые проблемы, которые были и есть у "Тосно", тяжело работать", - цитирует Тарханова "Спорт День за Днем".
"Посмотрим, как будет работать. Выиграл Кубок России, но команда из РФПЛ вылетела. Много финансовых проблем было. В таких условиях нельзя работать. В "Урале" в плане финансов все стабильно, поэтому по-другому будет работа складываться. То, что из РФПЛ команда его вылетела— опять же, в условиях, когда у клуба большие финансовые проблемы, которые были и есть у "Тосно", тяжело работать", - цитирует Тарханова "Спорт День за Днем".
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