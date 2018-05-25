Власти Пермского края пообещали продолжить софинансировать "Амкар"

Правительство Пермского края намерено сохранить систему софинансирования "Амкара", заявила пресс-секретарь губернатора региона Дарья Левченко."Правительство Пермского края сохранит систему софинансирования команды "Амкар" в соотношении 50 на 50. Мы не хотели бы комментировать слухи. В первую очередь, руководство клуба должно само решить вопросы", - сказал Левченко.