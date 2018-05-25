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Власти Пермского края пообещали продолжить софинансировать "Амкар"

Правительство Пермского края намерено сохранить систему софинансирования "Амкара", заявила пресс-секретарь губернатора региона Дарья Левченко.

"Правительство Пермского края сохранит систему софинансирования команды "Амкар" в соотношении 50 на 50. Мы не хотели бы комментировать слухи. В первую очередь, руководство клуба должно само решить вопросы", - сказал Левченко.

Sport24.ru
Теги: Амкар
Сегодня, 16:33
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№1 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 16:34) #
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«Зенит»
Второй раз за день?

А если серьёзно, позор редакторам! Новость на главной, а они слепы!
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
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