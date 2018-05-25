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Источник: в случае назначения на пост наставника "Зенита" Сергея Семака, тренер сделает ставку на российских игроков (40)
Источник: в случае назначения на пост наставника "Зенита" Сергея Семака, тренер сделает ставку на российских игроков (40)
Павел Колобков - о "третьей мировой" среди фанатов на ЧМ: все будут в полной безопасности
Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что слышал об угрозе английских фанатов устроить "третью мировую" во время чемпионата мира в России и заверил, что все болельщики будут в полной безопасности.
"Я слышал заявление про "третью мировую". Очень надеюсь, что британские правоохранительные органы заинтересуются этим заявлением. Может быть, кто-то хочет нарушать законы, но для этих людей существуют правоохранительные органы, служба безопасности. Будьте уверены в том, что все те, кто будут болеть здесь за свои команды, будут в полной безопасности", - цитирует Колобкова "Р-Спорт".
"Я слышал заявление про "третью мировую". Очень надеюсь, что британские правоохранительные органы заинтересуются этим заявлением. Может быть, кто-то хочет нарушать законы, но для этих людей существуют правоохранительные органы, служба безопасности. Будьте уверены в том, что все те, кто будут болеть здесь за свои команды, будут в полной безопасности", - цитирует Колобкова "Р-Спорт".
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