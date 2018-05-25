Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104559
Ситуация на юго-востоке Украины 119326
Политика и события в стране и мире 4076
КБ-Гостевая 26622
Курилка 1519
Отдых в Крыму. 176
Товарищеские матчи сборной России 8
FIFA 12 212

Новости партнеров

Павел Колобков - о "третьей мировой" среди фанатов на ЧМ: все будут в полной безопасности

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что слышал об угрозе английских фанатов устроить "третью мировую" во время чемпионата мира в России и заверил, что все болельщики будут в полной безопасности.

"Я слышал заявление про "третью мировую". Очень надеюсь, что британские правоохранительные органы заинтересуются этим заявлением. Может быть, кто-то хочет нарушать законы, но для этих людей существуют правоохранительные органы, служба безопасности. Будьте уверены в том, что все те, кто будут болеть здесь за свои команды, будут в полной безопасности", - цитирует Колобкова "Р-Спорт".
Сегодня, 17:09
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.