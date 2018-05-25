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Федор Смолов начал тренировку сборной России в общей группе

Нападающий сборной России Федор Смолов начал тренировку команды на сборе в Австрии в общей группе.

В дальнейшем решение о продолжении занятия форварда вместе с партнерами будет приниматься исходя из его состояния.

Напомним, что несколько дней назад Смолов получил травму, после которой тренировался отдельно от партнеров. Все остальные игроки команды здоровы и работают в общей группе.

Sport24.ru
Теги: Смолов Сборная России
Сегодня, 18:05
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