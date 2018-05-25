Федор Смолов начал тренировку сборной России в общей группе

Нападающий сборной России Федор Смолов начал тренировку команды на сборе в Австрии в общей группе.В дальнейшем решение о продолжении занятия форварда вместе с партнерами будет приниматься исходя из его состояния.Напомним, что несколько дней назад Смолов получил травму, после которой тренировался отдельно от партнеров. Все остальные игроки команды здоровы и работают в общей группе.