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Массимо Каррера: единственный игрок "Спартака", чуть говорящий по-итальянски, - Кутепов

Главный тренер "Спартака" итальянец Массимо Каррера рассказал, кто из футболистов столичной команды хотя бы немного владеет итальянским языком.

"На самом деле единственный игрок "Спартака", кто хоть чуть-чуть говорит по-итальянски, – не Комбаров, а Илья Кутепов. А всё потому, что его агент – итальянец Дамиано Драго. Но знаний Ильи пока маловато для того, чтобы мы могли долго разговаривать без переводчика", — цитирует Карреру журнал GQ Russia.
Теги: Каррера Кутепов Спартак
Сегодня, 18:31
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№1 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 18:40) #
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Они по - русски то двух слов связать не могут...
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
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