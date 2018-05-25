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Источник: в случае назначения на пост наставника "Зенита" Сергея Семака, тренер сделает ставку на российских игроков (40)
Источник: в случае назначения на пост наставника "Зенита" Сергея Семака, тренер сделает ставку на российских игроков (40)
Молодежное первенство России будет реформировано с сезона-2019/20
Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) проведет реформу молодежного первенства и планирует создать лигу для игроков до 20 или 21 года, сезон-2018/19 будет переходным. Об этом сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
"По молодежному первенству считаем, что необходимо создание лиги U-20 или U-21. Реформа молодежного первенства будет, создана рабочая группа. Следующий сезон будет, скорее всего, переходным, а с сезона-2019/20 введем новые правила", - сказал Прядкин.
ТАСС
"По молодежному первенству считаем, что необходимо создание лиги U-20 или U-21. Реформа молодежного первенства будет, создана рабочая группа. Следующий сезон будет, скорее всего, переходным, а с сезона-2019/20 введем новые правила", - сказал Прядкин.
ТАСС
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