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Молодежное первенство России будет реформировано с сезона-2019/20

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) проведет реформу молодежного первенства и планирует создать лигу для игроков до 20 или 21 года, сезон-2018/19 будет переходным. Об этом сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

"По молодежному первенству считаем, что необходимо создание лиги U-20 или U-21. Реформа молодежного первенства будет, создана рабочая группа. Следующий сезон будет, скорее всего, переходным, а с сезона-2019/20 введем новые правила", - сказал Прядкин.

ТАСС
Сегодня, 19:14
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