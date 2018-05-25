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СОГАЗ и "Локомотив" заключили соглашение о партнерстве

В рамках Петербургского международного экономического форума Страховая Группа "СОГАЗ" и "Локомотив" подписали партнерское соглашение. В соответствии с условиями договора Компания становится страховым спонсором московского клуба.

"СОГАЗ на протяжении многих лет уделяет большое внимание поддержке и развитию профессионального и детско-юношеского спорта в России. Как лидеру страхового рынка нам вдвойне приятно договориться о партнерских отношениях с "Локомотивом", который в этом году стал чемпионом России", — прокомментировал подписанное соглашение Заместитель Председателя Правления АО "СОГАЗ" Дмитрий Малышев.

"Мы рады появлению у нас партнера по страхованию, так как важнейшими задачами нашего клуба является обеспечение надежной защиты игроков и тренерского штаба, а также грамотное управление инфраструктурными рисками. "Локомотив" — чемпион, а СОГАЗ является крупнейшим российским страховщиком и давним экспертом в области страхования спортивных проектов. Поэтому наше сотрудничество закономерно. Мы настроены на эффективную совместную работу и высокую отдачу для обеих сторон", — отметил президент "Локомотива" Илья Геркус.

ФК "Локомотив"
Теги: Локомотив
Сегодня, 20:25
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№1 Написал: Климак 32 (Сегодня, 21:27) #
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так скоро и газпром подтянется


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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