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Тульский "Арсенал" ведет переговоры с пятью тренерами
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что на место главного тренера "Арсенала" претендуют пять специалистов.
"Мы благодарны Миодрагу Божовичу за столь успешный сезон. Это тренер с харизмой, тренер с большой буквы, и мы, естественно, предложили ему новый контракт, но, видимо, были и другие более выгодные предложения. Мы уважаем выбор Божовича.
Сейчас клуб ведет переговоры с пятью потенциальными кандидатами на пост главного тренера. Двое из них – опытные специалисты, которые работали и за рубежом. В ближайшее время официально будет названо имя главного тренера", - цитирует Дюмина "Интерфакс"
"Мы благодарны Миодрагу Божовичу за столь успешный сезон. Это тренер с харизмой, тренер с большой буквы, и мы, естественно, предложили ему новый контракт, но, видимо, были и другие более выгодные предложения. Мы уважаем выбор Божовича.
Сейчас клуб ведет переговоры с пятью потенциальными кандидатами на пост главного тренера. Двое из них – опытные специалисты, которые работали и за рубежом. В ближайшее время официально будет названо имя главного тренера", - цитирует Дюмина "Интерфакс"
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