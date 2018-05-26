Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119336
Политика и события в стране и мире 4094
FIFA 12 213
Отдых в Крыму. 177
КБ-Гостевая 26624
Mузыка 5710
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 61
Зенит 104567

Новости партнеров

Тульский "Арсенал" ведет переговоры с пятью тренерами

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что на место главного тренера "Арсенала" претендуют пять специалистов.

"Мы благодарны Миодрагу Божовичу за столь успешный сезон. Это тренер с харизмой, тренер с большой буквы, и мы, естественно, предложили ему новый контракт, но, видимо, были и другие более выгодные предложения. Мы уважаем выбор Божовича.

Сейчас клуб ведет переговоры с пятью потенциальными кандидатами на пост главного тренера. Двое из них – опытные специалисты, которые работали и за рубежом. В ближайшее время официально будет названо имя главного тренера", - цитирует Дюмина "Интерфакс"
Теги: Арсенал Тула Божович
Сегодня, 14:39
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 15:00) #
  • -1
  •  (1)

Губернатор ищет тренера футбольной команде. Видимо в Тульской области все так прекрасно, что больше нечего делать ему.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.