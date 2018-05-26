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Финал еврокубка в сезоне 2020/21 может пройти в России

И.о. президента Российского футбольного союза Александр Алаев сообщил, что финал еврокубка в 2021 году может пройти в России.

"Российские клубы будут участвовать в выборе стадиона, который примет один из финалов еврокубков в 2021 году", - цитирует Алаева Sport24

На этой неделе были названы места проведения финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы в 2020 году.
Теги: Лига Европы Лига чемпионов
Сегодня, 14:42
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2
(0)
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:26) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Ну, Лужа уже была, Динамо, ЦСКА сразу мимо - малая вместимость.
Остается только, ну вы знаете кто.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 15:22) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А может и не пройти
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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