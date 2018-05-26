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"Енисей": каких игроков предложите на 1 миллион долларов?

"Енисей" планирует усилиться в летнее трансферное окно на общую сумму в 1 миллион долларов.

Напомним, команда в следующем сезоне выступит в Премьер-лиге.

"Впереди первый сезон "Енисея" в РФПЛ! Нужно укреплять команду. Вы - селекционер. Трансферный бюджет - 1 миллион долларов. Каких игроков предложите нам?", - говорится в твиттере клуба.
Теги: Енисей
Сегодня, 20:12
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8
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№8 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 22:49) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пивовед,
Странный ты человек: одной рукой возмущается, что у футболистов раздутые контракты, а другой - смеёшься на Енисеем, Амкаром, Анжи, Точно...


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№7 Написал: andrej95602 (Сегодня, 22:29) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Глушаков, Комбаров, Самедов. Хотя сомнительное усиление.Егорка Ильич вроде сказал, что им ничего не надо, у них сам Оленичев есть.
Регистрация: 14.04.2015 [жалоба]
№6 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 20:52) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
КАМАЗ
Хватит на левую ногу Заболотного


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&#128017;
Регистрация: 23.01.2015 [жалоба]
№5 Написал: GS Москва (Сегодня, 20:46) #
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  •  (0)
online

[quote=Пивовед]вы, видимо, пропустили новость о планируемом опросе руководства клубов РФПЛ на предмет расширения лиги до 18 команд.[/quote]
Я в курсе, но думаю, что большинство клубов проголосует против, поскольку уже проголосовали за сдвоенные матчи в Кубке.

[quote=alexpyat]А если серьезно, то с таким бюджетом они в РФПЛ максимум на сезон.../quote]
Это же не весь клубный бюджет, а трансферный. Пусть суетятся и ищут перспективных игроков в ПФЛ и молодежках.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:40) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GS
Цитата: Пивовед
и вот ЭТИМ планируется расширять Премьер-Лигу РФПЛ ?

А к чему такая спесь?
Во-первых, не расширять. Они по спортивному результату в ПЛ вышли.
А во-вторых, "Арсенал", который изначально создавался как играющая команда, в ПЛ не с первого захода, но закрепился. Если еще одна играющая команда появится, ветер им в паруса.

Вы, видимо, пропустили новость о планируемом опросе руководства клубов РФПЛ на предмет расширения лиги до 18 команд.

*ЭТИМ*- это не конкретно об Енисее.

я говорю про то, что руководство РФПЛ непонятно по какой жизненно важной свербящей причине именно сейчас решило начать расширение Лиги.
однако, если вышка и будет расширена, то только вот такими нищими клубами с копеечным бюджетом и невнятными перспективами.

нам и сейчас *мусора* в лиге недостаточно ?

нам сейчас в Лиге недостаточно Томей, Кубаней, Амкаров, Анжи, Тосно, откровенно признающихся , что не знают, смогут ли они продолжить своё существование после зимнего перерыва в чемпионате ?

наводнив Лигу этими побирухами, во что в итоге превратится наш и без того убогий Российский футбол ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№3 Написал: GS Москва (Сегодня, 20:29) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: Пивовед
и вот ЭТИМ планируется расширять Премьер-Лигу РФПЛ ?

А к чему такая спесь?
Во-первых, не расширять. Они по спортивному результату в ПЛ вышли.
А во-вторых, "Арсенал", который изначально создавался как играющая команда, в ПЛ не с первого захода, но закрепился. Если еще одна играющая команда появится, ветер им в паруса.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№2 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 20:24) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Вы - селекционер. Трансферный бюджет - 1 миллион долларов. Каких игроков предложите нам?

Возьмите у Селюка на осень в аренду Яя Туре, зимой за вас климат играть будет, а весной вспомните о чудесно просранных деньгах и с улыбкой улетите обратно в ФНЛ...

А если серьезно, то с таким бюджетом они в РФПЛ максимум на сезон...
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:15) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
и вот ЭТИМ планируется расширять Премьер-Лигу РФПЛ ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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