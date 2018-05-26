"Енисей": каких игроков предложите на 1 миллион долларов?

"Енисей" планирует усилиться в летнее трансферное окно на общую сумму в 1 миллион долларов.Напомним, команда в следующем сезоне выступит в Премьер-лиге."Впереди первый сезон "Енисея" в РФПЛ! Нужно укреплять команду. Вы - селекционер. Трансферный бюджет - 1 миллион долларов. Каких игроков предложите нам?", - говорится в твиттере клуба.