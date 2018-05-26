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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Дмитрий Сенников: финал Лиги чемпионов должен стать во многом ключевым в определении обладателя "Золотого мяча"
Дмитрий Сенников: финал Лиги чемпионов должен стать во многом ключевым в определении обладателя "Золотого мяча"
"Енисей": каких игроков предложите на 1 миллион долларов?
"Енисей" планирует усилиться в летнее трансферное окно на общую сумму в 1 миллион долларов.
Напомним, команда в следующем сезоне выступит в Премьер-лиге.
"Впереди первый сезон "Енисея" в РФПЛ! Нужно укреплять команду. Вы - селекционер. Трансферный бюджет - 1 миллион долларов. Каких игроков предложите нам?", - говорится в твиттере клуба.
Напомним, команда в следующем сезоне выступит в Премьер-лиге.
"Впереди первый сезон "Енисея" в РФПЛ! Нужно укреплять команду. Вы - селекционер. Трансферный бюджет - 1 миллион долларов. Каких игроков предложите нам?", - говорится в твиттере клуба.
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