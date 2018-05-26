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Криштиану Роналду - в старте "Реала" на матч с "Ливерпулем"

"Реал" объявил стартовый состав на финальный матч Лиги чемпионов с "Ливерпулем".

"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Модрич, Каземиро, Иско, Роналду, Бензема.

Запасные: Касилья, Начо, Тео, Васкес, Асенсио, Ковачич, Бэйл.
Теги: Реал Ливерпуль
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