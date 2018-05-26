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Виталий Мутко может войти в попечительский совет РФС

Вице-премьер по строительству и региональной политике Виталий Мутко может войти в состав попечительского совета Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщил исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

"По-моему, в совет должны входить уважаемые люди, любящие футбол и которые могут принести ему пользу. В него могут войти Виталий Леонтьевич Мутко, любой член исполкома или деятель в футболе, который может быть полезен виду спорта.

Я бы не хотел обсуждать конкретные кандидатуры, поскольку этот орган будет формировать не генеральный директор или исполняющий обязанности президента, а исполнительный комитет. Я готов принять участие в этой дискуссии, но не самолично выдвигать кандидатов или круг лиц, которые могут там работать", - цитирует Алаева ТАСС.
Теги: Мутко Алаев
Сегодня, 21:49
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№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 22:12) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Он его главой будет. Кто на деньги поспорит? Лучше на десятки тысяч долларов.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:54) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
судя по тому, то кандидатура одна, совет создается специально под Мутко, чтобы тот мог рулить за спиной нового президента рфс
ну вы и мерзавцы
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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