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Перед "Енисеем" поставлена задача сохранения места в РФПЛ в сезоне-2018/19

Задачей красноярского "Енисея" в сезоне-2018/19 является сохранение прописки в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Об этом заявил исполняющий обязанности министра спорта Красноярского края Сергей Алексеев.

"В следующем сезоне задачей "Енисея" будет закрепление в РФПЛ. Наша команда - это не разовая история. В прошлом сезоне у нас не получилось пройти стыковые матчи, а в этом году ситуация иная - команда пережила смену главного тренера, Дмитрий Аленичев справился со своей задачей, и если в прошлом году мы радовались третьему месту, то в этом году мы были немного огорчены. "Енисей" 25 туров шел на первом месте и в самом конце упустил лидерство, но в стыковых матчах мы прошли "Анжи".

Сегодня перед нами стоят другие задачи, мы думаем о комплектации команды на следующий сезон, об объеме финансирования и о месте, где будут проходить домашние игры. Нужно все сделать для болельщиков нашего края, ведь для этого "Енисей" и вышел в элиту. Уверен, что в начале сентября команда будет играть на Центральном стадионе", - цитирует Алексеева ТАСС.
Теги: Енисей
Вчера, 22:50
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