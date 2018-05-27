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Вячеслав Малафеев: как я слышал из прессы, презентация тренера во вторник
Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев не стал отвечать на вопрос о том, кто возглавит петербургскую команду, но подчеркнул, что у сине-бело-голубых будет хороший тренер.
"Как я слышал из прессы, презентация во вторник. Будет хороший тренер", - цитирует Малафеева "Спорт-Экспресс".
Напомним, что изначально на пост наставника сине-бело-голубых претендовало пять специалистов, после совета директоров 14 мая список сократился до трех.
"Как я слышал из прессы, презентация во вторник. Будет хороший тренер", - цитирует Малафеева "Спорт-Экспресс".
Напомним, что изначально на пост наставника сине-бело-голубых претендовало пять специалистов, после совета директоров 14 мая список сократился до трех.
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