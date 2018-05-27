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Вячеслав Малафеев: как я слышал из прессы, презентация тренера во вторник

Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев не стал отвечать на вопрос о том, кто возглавит петербургскую команду, но подчеркнул, что у сине-бело-голубых будет хороший тренер.

"Как я слышал из прессы, презентация во вторник. Будет хороший тренер", - цитирует Малафеева "Спорт-Экспресс".

Напомним, что изначально на пост наставника сине-бело-голубых претендовало пять специалистов, после совета директоров 14 мая список сократился до трех.
Теги: Малафеев Зенит
Сегодня, 16:29
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№2 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 17:53) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ни как Аллочка Михеева? С ней последнее фото выложил.
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:39) #
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online

Будет хороший тренер

Никак собственной персоной Фонсека?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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