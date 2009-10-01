Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
КБ-Гостевая 26635
Mузыка 5714
Ситуация на юго-востоке Украины 119360
Политика и события в стране и мире 4123
Баги сайта и форума 549
Отдых в Крыму. 179
Курилка 1521
Зенит 104576

Новости партнеров

Мигель Данни: я не хотел уходить, но Манчини не захотел меня видеть в команде

Полузащитник "Славии" Мигель Данни признался, что не собирался уходить из "Зенита".

"Я вообще не хотел уходить. Мог бы провести в клубе еще несколько лет. Но сменилось руководство, тренер, мой контракт закончился. Новое руководство и Роберто Манчини не захотели меня видеть в клубе. Так что я стал искать другие варианты. Были предложения и от российских клубов. Но мы решили немного сменить обстановку, перебраться поближе к Португалии. Поэтому я и уехал из России. А так играл бы в „Зените“, пока были бы силы и возможно остался бы здесь после завершения карьеры", - цитирует Данни СЭ
Теги: Зенит Манчини Данни
Вчера, 23:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
11
(2)
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:11) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: SVN
вспомни как Орлов отмазывал судейство того матча!цирк.

Заплатили Орлову достаточно хорошо. Насколько заплатили, настолько отмаза и вышла. Но потом был пресловуты звонок из Москвы и у Орлова новая песня готова уже. Так что , все так и было. Московская рука сделала то что и надо было- Зенит унижен, раздавлен , развален. Важен итог этой истории а не начало.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№10 Написал: SVN (Сегодня, 00:07) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: yuri
Цитата: SVN
особенно на открытие вашей арены,когда судья трех игроков удалил Урала,даже Путин не выдержал,раскритиковал судейство.А вы про Москву опять,заговор.

Это ему взятку дал Сарсания разве не ясно ? Потом звонок из Москвы , Самого и тут началось , как раз то что кот и рассказал раньше. Недолго музыка играла. По ошибке или не но кроме взятки, на судью оказал психологическое давление внуушительных размеров собственно стадик. Судья естественно поэтому и переборщил)

вспомни как Орлов отмазывал судейство того матча!цирк.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№9 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 00:04) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Андрей Зайцев
Манчини только насрал и ушел, а какраз такого как Данни и не хватало часто.

Жулиано не хватало, Данни не хватало, но были мертвы ригони с краневиттером.


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
№8 Написал: SVN (Сегодня, 00:03) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Андрей Зайцев
Манчини только насрал и ушел, а какраз такого как Данни и не хватало часто.

так Уткин в начале сезона поставил диагноз Манчини,что ничего не светит с этим тренером,да и столько новых игроков сразу как то встроить в состав,еще в обороне не плохо смотрелось,но в атаке не очень.Манчини костяк весь убрал из Зенита.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:00) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: SVN
особенно на открытие вашей арены,когда судья трех игроков удалил Урала,даже Путин не выдержал,раскритиковал судейство.А вы про Москву опять,заговор.

Это ему взятку дал Сарсания разве не ясно ? Потом звонок из Москвы , Самого и тут началось , как раз то что кот и рассказал раньше. Недолго музыка играла. По ошибке или не но кроме взятки, на судью оказал психологическое давление внуушительных размеров собственно стадик. Судья естественно поэтому и переборщил)


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№6 Написал: Андрей Зайцев (Вчера, 23:57) #
  • +2
  •  (2)
online

Манчини только насрал и ушел, а какраз такого как Данни и не хватало часто.
Регистрация: 3.02.2015 [жалоба]
№5 Написал: SVN (Вчера, 23:55) #
  • -3
  •  (5)
online

yuri,
особенно на открытие вашей арены,когда судья трех игроков удалил Урала,даже Путин не выдержал,раскритиковал судейство.А вы про Москву опять,заговор.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: yuri спб (Вчера, 23:51) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: Филимонов
Мне кажется, что Луческу и Манчини внедрили в Зенит Госдеп и хохлы, чтобы унизить и убить народное достояние имеющие +100500 болел по всему миру. И румын и макаронник справились со своей задачей великолепно, Зенит раздавлен, развален и унижен

На самом деле куда проще оказалось. достаточно московского визга на всю Вселенную, чтобы до смерти напугать Луческу и Манчини. Они не выдержав напряжения , поскорее сбежали . Тем самым раздаваив и унизив Зенит, негодяи ,-слабаки оказались. То ли дело суровые мужчины . Гладиаторы!


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№3 Написал: SVN (Вчера, 23:49) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: Филимонов
Мне кажется, что Луческу и Манчини внедрили в Зенит Госдеп и хохлы, чтобы унизить и убить народное достояние имеющие +100500 болел по всему миру. И румын и макаронник справились со своей задачей великолепно, Зенит раздавлен, развален и унижен

да были у Луческу перспективы,и Дзюбе(капитану) он нравился,но Фурсенко-Миллеру не понравилась экономия этого тренера....они готовы по 100 млн. тратить....у богатых свои причуды.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Вчера, 23:44) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мне кажется, что Луческу и Манчини внедрили в Зенит Госдеп и хохлы, чтобы унизить и убить народное достояние имеющие +100500 болел по всему миру. И румын и макаронник справились со своей задачей великолепно, Зенит раздавлен, развален и унижен
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: Uniform (Вчера, 23:32) #
  • -2
  •  (2)

Ты Мигель расскажи как Спаллетти слили?


--------------------
Я за однополые драки.
Регистрация: 3.03.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.