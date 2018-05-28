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Юрий Жирков: Манчини раздражало, что я не улыбаюсь

Полузащитник "Зенита" Юрий Жирков рассказал о работе с тренерами клуба.

"Мне очень комфортно работалось с Виллаш-Боашем и Луческу. Более того, мне до сих пор непонятно, почему с Луческу сезон так хорошо начинался, а потом результата не стало. Не скажу, что работать с Манчини было плохо, но случались моменты, которые я не понимал. Сначала не мог понять, что от меня хотят в игровом плане. Да и не только. Например, постоянно звучала тема, почему я не улыбаюсь. Его это раздражало. Но что могу сделать, если я такой", - цитирует Жиркова СЭ
Теги: Жирков Зенит Манчини
Сегодня, 12:08
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11
(3)
№11 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 14:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
обиделись Голубки и начали потихоньку бухчать smile



Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№10 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 13:46) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Какие же итальянцы разные. Глушаков целый сезон бегал с улыбкой -рот до ушей,а Каррера не оценил качества улыбки. У Манчини бы Глушаков со своей улыбкой был бы точно в фаворе. smile
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№9 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 13:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Цитата: Lord
В лицо скажешь и уйдешь в аренду или на трансфер. Тренеры разные

Что бы открывать рот, ты к этому времени должен что то представлять, как профи
Был у меня такой случай в жизни, когда один из команды пукнул, что он лучше - на что наш тренер средних лет - но Олимпийский чемпион, вызвал его доказать слова , но ограничил по времени - это понятно из за дыхалки
Так вот - наш молодой товарищ был в полном говне по сравнению с сорокапятилетнимлетним чемпионом
А кончилось чем ?
После этого наш товарищ проиграл всё что можно и ушёл из спорта с опущенным рылом
Ни разу за свою жизнь не встретил тренера, с которым было нельзя поговорить по ДЕЛУ ((((((((((((((((((((((
Наверное, везло ))))))))))))))))))

тяжела жизнь понадусера.. на какло станщине... smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№8 Написал: grisha (Сегодня, 13:34) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord
В лицо скажешь и уйдешь в аренду или на трансфер. Тренеры разные

Что бы открывать рот, ты к этому времени должен что то представлять, как профи
Был у меня такой случай в жизни, когда один из команды пукнул, что он лучше - на что наш тренер средних лет - но Олимпийский чемпион, вызвал его доказать слова , но ограничил по времени - это понятно из за дыхалки
Так вот - наш молодой товарищ был в полном говне по сравнению с сорокапятилетнимлетним чемпионом
А кончилось чем ?
После этого наш товарищ проиграл всё что можно и ушёл из спорта с опущенным рылом
Ни разу за свою жизнь не встретил тренера, с которым было нельзя поговорить по ДЕЛУ ((((((((((((((((((((((
Наверное, везло ))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№7 Написал: Мизантроп Деревня Гадюкино (Сегодня, 13:12) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
я вот не понимаю.ну почему все грязь появляется после увольнения или после ухода тренера.почему было не спросить все в лицо? я не о Юрии, а в целом. частенько подноготная только "после".


Дзюба и Шатов спросили. Результат известен - полсезона на лавке, полсезона по арендам.
Регистрация: 1.11.2012 [жалоба]
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:07) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
А Манчини сам по себе шутник и балагур, чтобы требовать от игроков улыбки.
Странный он конечно.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:58) #
  • -6
  •  (8)
online

Тим Талер, или Проданный смех

Бастер Китон, епта - комик без улыбки.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№4 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 12:32) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Это не только в спорте,это внутри нас,у каждого это присутствует с малым исключением,наверное это интеллект
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 12:30) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Рубин»
Балтийцы не смеются!!!


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 12:18) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
я вот не понимаю.ну почему все грязь появляется после увольнения или после ухода тренера.почему было не спросить все в лицо? я не о Юрии, а в целом. частенько подноготная только "после".

В лицо скажешь и уйдешь в аренду или на трансфер. Тренеры разные. Кто то нормально относится когда ему всё говорят, считает что лучше пусть высказываются, чем в себе держат. Палыч такой мне кажется, по крайней мере не припомню чтобы у него какие то проблемы с игроками были не в игровом плане. А на кого то косо посмотришь, уже считай враг народа и в игнор....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:12) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
я вот не понимаю.ну почему все грязь появляется после увольнения или после ухода тренера.почему было не спросить все в лицо? я не о Юрии, а в целом. частенько подноготная только "после".


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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