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Стали известны предварительные составы корзин при жеребьевке группового этапа ЛЧ в следующем сезоне
Стали известны предварительные составы корзин при жеребьевке группового этапа ЛЧ в следующем сезоне
08:08
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Гендиректор "Уфы": РФПЛ просто необходимо расширение - российский футбол на подъеме (23)
Юрий Жирков: Манчини раздражало, что я не улыбаюсь
Полузащитник "Зенита" Юрий Жирков рассказал о работе с тренерами клуба.
"Мне очень комфортно работалось с Виллаш-Боашем и Луческу. Более того, мне до сих пор непонятно, почему с Луческу сезон так хорошо начинался, а потом результата не стало. Не скажу, что работать с Манчини было плохо, но случались моменты, которые я не понимал. Сначала не мог понять, что от меня хотят в игровом плане. Да и не только. Например, постоянно звучала тема, почему я не улыбаюсь. Его это раздражало. Но что могу сделать, если я такой", - цитирует Жиркова СЭ
"Мне очень комфортно работалось с Виллаш-Боашем и Луческу. Более того, мне до сих пор непонятно, почему с Луческу сезон так хорошо начинался, а потом результата не стало. Не скажу, что работать с Манчини было плохо, но случались моменты, которые я не понимал. Сначала не мог понять, что от меня хотят в игровом плане. Да и не только. Например, постоянно звучала тема, почему я не улыбаюсь. Его это раздражало. Но что могу сделать, если я такой", - цитирует Жиркова СЭ
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