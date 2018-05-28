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Алан Дзагоев: как-то при проверке на допинг в списке оказался Онопко

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал, как однажды допинг-офицеры перед матчем еврокубка хотели взять пробу у тренера "армейцев" Виктора Онопко, который завершил карьеру игрока в 2005 году.

"Был один забавный случай. Приезжают как-то допинг-офицеры, а у них в списке – Онопко! Серьёзно! Доктора им говорят: "Он же не игрок". А те в ответ: "Но тренируется же!" В итоге пробу они не взяли, но мы по этому поводу ещё долго смеялись", – цитирует Дзагоева Чемпионат
Теги: Дзагоев Онопко
Сегодня, 12:26
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4
(2)
№4 Написал: junga Сочи (Сегодня, 13:58) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Forward
Вот бы Онопко в сборную вернуть....


Ну тогда уж Ковтуна, Горлуковича и Бубнова, через такой частокол никакой Салах не прорвётся


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
№3 Написал: Forward Москва (Сегодня, 12:35) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Вот бы Онопко в сборную вернуть....
Регистрация: 5.08.2013 [жалоба]
№2 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 12:29) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Рубин»
Система без изъяна)))


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:29) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Савельич вечен
лет через 20 и у Игнаша будут брать тоже, видимо


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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