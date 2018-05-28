В данный момент проходит совет директоров "Локомотива"

Сейчас, в Москве проходит совет директоров "Локомотива", на котором будут подведены итоги сезона.Около 12:00 на заседание приехали председатель совета директоров Анатолий Мещеряков и президент "железнодорожников" Илья Геркус, а несколько раньше прибыл главный тренер команды Юрий Семин."Локомотив" занял первое место в чемпионате России сезона-2017/18, выиграв золото впервые с 2004 года.