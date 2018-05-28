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В данный момент проходит совет директоров "Локомотива"

Сейчас, в Москве проходит совет директоров "Локомотива", на котором будут подведены итоги сезона.

Около 12:00 на заседание приехали председатель совета директоров Анатолий Мещеряков и президент "железнодорожников" Илья Геркус, а несколько раньше прибыл главный тренер команды Юрий Семин.

"Локомотив" занял первое место в чемпионате России сезона-2017/18, выиграв золото впервые с 2004 года.

СЭ
Теги: Локомотив
Сегодня, 13:00
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(1)
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:05) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Наверняка примут решение о премировании работников клуба за успешное выполнение задачи на сезон - попадение в пятерку.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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