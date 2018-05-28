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РФПЛ: если кубок реформируют, то играть придется в феврале

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин прокомментировал разговоры о грядущем реформировании Кубка России.

"Нам предстоит серьезное обсуждение. Пока есть только предложение проводить двухматчевые противостояния, начиная с 1/16 финала. Для этого нужно серьезно перетряхивать календарь. Но очевидно, что если играть Кубок из двух игр, то нужно будет возобновлять сезон в феврале. И значит, тогда нужно проводить матчи в манежах. Тут все нужно учитывать: и погоду, и инфраструктурные возможности клубов ФНЛ, и так далее", - цитирует Пышкина СЭ

Напомним, ранее было предложено ввести в Кубке России проведение двухматчевых противостояний со стадии 1/16 финала.
Теги: Кубок России
Сегодня, 13:52
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4
(1)
№4 Написал: Черный Лис (Сегодня, 14:07) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fsamat97
Итак топовым клубам пофиг на кубок

не пофиг, просто рассчитывают обойтись малыми силами
ну и огребают
Цитата: fsamat97
а они ещё хотят матчей добавить, давайте ещё в январе играть будем

в Европах по два-три матча в неделю играют - в той же Англии три национальных турнира, и в еврокубках они играют дольше нас, и не жалуются
а у нас один матч в неделю сыграли, и все "команда устала"
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:05) #
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Ну вот везде нормально, а у нас как всегда . То регламент не тот, то формула соревнования виновата во всем. Они басни Крылова давно читали видимо, а похоже вовсе не чтят классику русской литературы.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: fsamat97 (Сегодня, 14:02) #
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Болеет за:
«Рубин»
Чем они думают? Итак топовым клубам пофиг на кубок, а они ещё хотят матчей добавить, давайте ещё в январе играть будем
Регистрация: 9.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 13:58) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сыграете, не умрете.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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