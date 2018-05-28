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Гурам Аджоев: объявим нового главного тренера "Арсенала" до конца недели

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о выборе нового тренера для клуба.

"После ухода Божовича свыше десяти тренеров из Германии, Польши, Румынии, ближнего зарубежья и России высказали свое желание возглавить нашу команду. Приятно, что есть такой ажиотаж, значит мы все делаем правильно. Идут переговоры. На этой неделе станет известно имя нового наставника «Арсенала", – заявил Аджоев в интервью клубному сайту.

Напомним, что предыдущий тренер туляков Миодраг Божович отказался от продления контракта с "Арсеналом". Под его руководством команда заняла рекордное для себя 7-е место в РФПЛ.
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 14:34
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№2 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 15:43) #
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  •  (5)

Цитата: Смотрящий
Румынии
Луческу?
Попеску?
Маринеску?

Это все равно лучше, чем Аленичев, Бородюк, Красножан.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 15:35) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Румынии
Луческу?
Попеску?
Маринеску?


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
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