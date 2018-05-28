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Президент РФПЛ Прядкин: в новом сезоне у нас появятся красные мячи
Президент премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил, что технический спонсор Nike предоставил для чемпионата России новый контрастный мяч.
"Рад сообщить, что в новом сезоне у нас появятся красные мячи! Такие же используются в чемпионате Канады. По нашей просьбе технический спонсор сделал для нас по-настоящему яркий мяч, который на телекартинке не будет ни с чем сливаться", - цитирует Прядкина СЭ
Напомним, в первых весенних турах у телезрителей возникли претензии к прежней расцветке.
"Рад сообщить, что в новом сезоне у нас появятся красные мячи! Такие же используются в чемпионате Канады. По нашей просьбе технический спонсор сделал для нас по-настоящему яркий мяч, который на телекартинке не будет ни с чем сливаться", - цитирует Прядкина СЭ
Напомним, в первых весенних турах у телезрителей возникли претензии к прежней расцветке.
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