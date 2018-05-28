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Президент РФПЛ Прядкин: в новом сезоне у нас появятся красные мячи

Президент премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил, что технический спонсор Nike предоставил для чемпионата России новый контрастный мяч.

"Рад сообщить, что в новом сезоне у нас появятся красные мячи! Такие же используются в чемпионате Канады. По нашей просьбе технический спонсор сделал для нас по-настоящему яркий мяч, который на телекартинке не будет ни с чем сливаться", - цитирует Прядкина СЭ
Напомним, в первых весенних турах у телезрителей возникли претензии к прежней расцветке.
Теги: РФПЛ
Сегодня, 15:04
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7
(1)
№7 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 16:58) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Да это прорыв
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№6 Написал: realist12 (Сегодня, 16:07) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
А может попробовать играть в футбол. не зимой? А рискнуть в соответствии со старой русской традицией и в соответствии с климатическими условиями попробовать играть в него летом?
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
№5 Написал: sergey3709 (Сегодня, 15:44) #
  • 0
  •  (2)

Надо было строить стадионы с крышами для нашей зоны,тогда и мячи красные были бы не нужны
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№4 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 15:26) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ВИКНИКСОР
Главное, чтобы у вас в новом сезоне появились мозги.

Мозг он же не продается, в отличие от красного мяча
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№3 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 15:25) #
  • -2
  •  (2)

Главное, чтобы у вас в новом сезоне появились мозги.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:21) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
накопил Прядкин


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 15:19) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Пряд5кин выиграл подряд на покраску мячей в красный цвет?
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
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