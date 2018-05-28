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Юрий Семин отказался комментировать итоги совета директоров клуба

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отказался комментировать итоги совета директоров клуба.

"Сейчас Илья Леонидович (Геркус) выйдет, все вопросы к нему. А у меня начался отпуск", - передает слова Семина Sport24

"Локомотив" по итогам завершившегося сезона стал чемпионом РФПЛ.
Теги: Семин Локомотив
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