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Сергей Прядкин: РФПЛ займётся лицензированием клубов перед сезоном-2019/20

РФПЛ будет лицензировать клубы на участие в чемпионате России, начиная с сезона-2019/20. Об этом заявил президент лиги Сергей Прядкин.

"Через сезон РФПЛ заберет на себя лицензирование клубов. Сейчас этим занимается РФС, но мы хотим взять на себя эту ответственность. Тогда кроме спортивного критерия добавятся финансовые гарантии и соответствие стадионов.

Сейчас в РФПЛ вышел "Енисей" и, когда мы включали его в состав премьер-лиги, то большинство команд в первую очередь обращали внимание на место проведения домашних игр у "Енисея". Как вы знаете домашний стадион у клуба еще не построен, в манеже играть нельзя, а значит клуб будет думать о запасной арене на старте сезона", - цитирует Прядкина ТАСС.
Теги: Прядкин
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