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Александр Самедов: мы должны были становиться чемпионами

Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Александр Самедов рассказал об итогах минувшего сезона.

Красно-белые заняли третье место в турнирной таблице.

"Что касается "Спартака", то, считаю, мы должны были становиться чемпионами. У нас самая сильная команда. Если говорить о моей игре, то я выполняю определенные функции в клубе, которые от меня требуют. И функции в "Спартаке" и сборной отличаются. Можно сказать, что это два разных футболиста. "Локомотив" – заслуженный чемпион? Если выиграли, значит – да", - передает слова футболиста сборной России Sportbox.
Теги: Самедов Спартак
Сегодня, 16:44
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13
(1)
№13 Написал: SVN (Сегодня, 17:13) #
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online

Цитата: К.А.
Цитата: SVN
Посмотри как игроки проголосовали в Спартаке за лучшего игрока Премьер-лиги,и станет все понятно.

а где посмотреть?

в спорт-экспрессе было дней 10 назад,в интернете легко найти.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№12 Написал: horse72 Сибирь (Сегодня, 17:08) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Отличительная черта спартаковцев- махать кулаками после драки. То Ещенко про Марибор вспоминает-чуть ли не финале с Реалом должны были играть, то Самедов не заслуженно не чемпион. Мечтатели, одним словом. На поле надо доказывать, а не языком.
Победил сильнейший, с сильнейшим тренером.У кого вопросы- слева таблица.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№11 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 17:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SVN
Посмотри как игроки проголосовали в Спартаке за лучшего игрока Премьер-лиги,и станет все понятно.

а где посмотреть?


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№10 Написал: horse72 Сибирь (Сегодня, 17:07) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Отличительная черта спартаковцев- махать кулаками после драки. То Ещенко про Марибор вспоминает-чуть ли не финале с Реалом должны были играть, то Самедов не заслуженно не чемпион.
Победил сильнейший, с сильнейшим тренером.У кого вопросы слева таблица.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№9 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 17:07) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Потерпи 16 лет.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:06) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
стало быть хреново функционируешь...и остальные семинольные обосранцы тоже


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№7 Написал: SVN (Сегодня, 17:04) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Филимонов
И стали бы, не получи ты удаление в первой игре с Локо

так там и не было удаление,гл.судья вообще не видел этот эпизод,он был в 20 метрах и закрыт тремя игроками,судья очень захотел перевернуть матч,он его и перевернул.Спартак шел вперед даже вдесятером в том матче,пропустил судья во втором тайме очень много со стороны Локо.
Но все таки больше вопросов по последним пяти турам!почему проиграли Уралу,Ахмату,Динамо,когда все было в руках,раскол в команде!Посмотри как игроки проголосовали в Спартаке за лучшего игрока Премьер-лиги,и станет все понятно.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№6 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:59) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
«Ребята, на его месте должен был быть я!
«напьешься победишь,- будешь!»


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№5 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 16:58) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Продолжение следует...
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
№4 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 16:55) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
И стали бы, не получи ты удаление в первой игре с Локо
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: SVN (Сегодня, 16:51) #
  • -2
  •  (4)
online

удачи Саня на чемпионате мира!
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 16:49) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Это заговор...
Украли победу!!!


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:49) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Александр Самедов: мы должны были становиться чемпионами

Кто должен, тот и стал. И не нужно питать себя иллюзиями.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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