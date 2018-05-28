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Александр Самедов: мы должны были становиться чемпионами
Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Александр Самедов рассказал об итогах минувшего сезона.
Красно-белые заняли третье место в турнирной таблице.
"Что касается "Спартака", то, считаю, мы должны были становиться чемпионами. У нас самая сильная команда. Если говорить о моей игре, то я выполняю определенные функции в клубе, которые от меня требуют. И функции в "Спартаке" и сборной отличаются. Можно сказать, что это два разных футболиста. "Локомотив" – заслуженный чемпион? Если выиграли, значит – да", - передает слова футболиста сборной России Sportbox.
Красно-белые заняли третье место в турнирной таблице.
"Что касается "Спартака", то, считаю, мы должны были становиться чемпионами. У нас самая сильная команда. Если говорить о моей игре, то я выполняю определенные функции в клубе, которые от меня требуют. И функции в "Спартаке" и сборной отличаются. Можно сказать, что это два разных футболиста. "Локомотив" – заслуженный чемпион? Если выиграли, значит – да", - передает слова футболиста сборной России Sportbox.
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