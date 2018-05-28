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"Локомотив": не ведем работу по поиску игроков в соцсетях

"Локомотив" прокомментировал информацию о якобы проводимом наборе молодых футболистов в команды, входящие в структуру клуба.

"В социальной сети "ВКонтакте" и иных сетях мошенниками распространяется информация о якобы проводимом наборе молодых футболистов в команды, входящие в структуру футбольного клуба "Локомотив" (Москва).

Информация о наборах футболистов в команды клуба подобным способом является ложной, а страницы "селекционеров" клуба – фейковыми.

Селекционеры клуба не ведут работу по поиску футболистов в социальных сетях.

ФК "Локомотив" готовит заявление в компетентные органы о возбуждении уголовного дела", - говорится на официальном сайте клуба.
Теги: Локомотив
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