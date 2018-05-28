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Стали известны предварительные составы корзин при жеребьевке группового этапа ЛЧ в следующем сезоне (3)
Стали известны предварительные составы корзин при жеребьевке группового этапа ЛЧ в следующем сезоне (3)
Виктор Пышкин: в случае введения двухматчевого формата игры Кубка будут проходить в феврале
Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин рассказал, что в случае введения двухматчевого формата в Кубке России, игры турнира придется проводить в феврале.
”Куда вставить дополнительные матчи по Кубку? Этот вопрос будет обсуждаться. Если играть из двух матчей, значит, придется выступать в феврале. Вопрос в том, позволят ли погодные условия. Если к этому времени выйдет команда из ФНЛ, то будет тяжело. С командами премьер-лиги полегче, инфраструктура заметно улучшилась”, - цитирует Пышкина Sport24.ru.
”Куда вставить дополнительные матчи по Кубку? Этот вопрос будет обсуждаться. Если играть из двух матчей, значит, придется выступать в феврале. Вопрос в том, позволят ли погодные условия. Если к этому времени выйдет команда из ФНЛ, то будет тяжело. С командами премьер-лиги полегче, инфраструктура заметно улучшилась”, - цитирует Пышкина Sport24.ru.
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