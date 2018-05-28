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Павел Суворов: РФПЛ продолжает поиски титульного спонсора

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) продолжает работу по поиску нового титульного спонсора, сообщил коммерческий директор лиги Павел Суворов. Ранее Суворов сообщил, что контракт с прежним титульным спонсором - компанией "Росгосстрах" - завершился и не может быть продлен.

"Работа по этому направлению не останавливается, и исключать появление титульного спонсора не стоит. БК "Лига ставок" остается генеральным партнером (РФПЛ), но вопрос по титульному партнеру остается открытым", - цитирует Суворова "Р-Спорт".
Сегодня, 18:15
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№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 18:43) #
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«Зенит»
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Игра Зенита при Манчини - умная, тонкая, для настоящих ценителей
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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