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Федор Чалов признан лучшим игроком ЦСКА в апреле и мае

Болельщики ЦСКА признали нападающего Федора Чалова лучшим футболистом армейского клуба по итогам апреля и мая.

В ходе опроса на клубном сайте Чалов набрал 27% голосов. Вторым стал полузащитник Александр Головин (26%). Тройку замкнул голкипер Игорь Акинфеев (12%). Всего в голосовании приняли участие 6962 человека.

Чалов в апреле и мае провел в составе ЦСКА 8 игр и забил 7 мячей.

ПФК ЦСКА
Теги: Чалов ЦСКА
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