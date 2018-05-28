СМИ: Антон Швец - главная цель "Спартака"

Полузащитник "Ахмата" Антон Швец является главной целью "Спартака" на трансферном рынке.Зимой "Зенит" хотел приобрести Швеца, но в руководители грозненцев решили не расставаться с хавбеком за 4 миллиона евро.Возможно, петербуржцы предпримут новую попытку подписать игрока после назначения главным тренером Сергея Семака.Однако пока "Спартак" – претендент номер один на Швеца.