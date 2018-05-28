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СМИ: Антон Швец - главная цель "Спартака"

Полузащитник "Ахмата" Антон Швец является главной целью "Спартака" на трансферном рынке.

Зимой "Зенит" хотел приобрести Швеца, но в руководители грозненцев решили не расставаться с хавбеком за 4 миллиона евро.

Возможно, петербуржцы предпримут новую попытку подписать игрока после назначения главным тренером Сергея Семака.

Однако пока "Спартак" – претендент номер один на Швеца.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ахмат Швец Спартак Трансферы
Вчера, 23:02
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(1)
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:48) #
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online

Цитата: grisha
И семака туда же

а как же >
МИХАИЛ БОЯРСКИЙ: МЕЧТАЛ О НАЗНАЧЕНИИ СЕМАКА В "ЗЕНИТ"
smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№2 Написал: anonymous (Вчера, 23:09) #
  • 0
  •  (6)

вот что паспорт делает, за игрока уровня ФНЛ даже борются
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: grisha (Вчера, 23:09) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Это радует
И семака туда же
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
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