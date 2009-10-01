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Сергей Семак подпишет контракт с "Зенитом" во вторник

Сергей Семак заключит контракт с "Зенитом" во вторник вечером на базе сине-бело-голубых в Удельном парке.

Напомним, что 42-летний специалист, который с 30 декабря 2016 года возглавлял "Уфу", выступал за питерскую команду с 2010-го по 2013 год, а затем входил в ее тренерский штаб в качестве одного из помощников при Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаша и Мирче Луческу.

Сумма выкупа Семака у башкирского клуба равна 1 миллиону евро.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семак Зенит
Вчера, 23:12
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24
(3)
№24 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:42) #
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online

Во вторник за круглым столом сидели : Кот , Лис , какой то пройдоха в рваном одеянии (спартак) . В-общем их было несколько. .. Кот - сказал, господа , плиз , это же безумие ! Лис сказал во мне солнце . Пройдоха промолвил- я рад за вас. . Вот так вот.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№23 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:40) #
  • -2
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online

Цитата: utekay
болельщикам Зенита Великолепного, терпения.

это дУрка какая-то коллективная..
газы, газы! smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№22 Написал: теремок Санкт-Петербург (Сегодня, 00:36) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Я не ясновидец, как тут некоторые, понабежали, понимаш, не знаю как оно будет, просто желаю удачи хорошему человеку в хорошем деле :)
Регистрация: 12.12.2017 [жалоба]
№21 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:33) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Черный Лис
Цитата: Мизантроп
С такими "болельщиками" никаких хейтеров не нужно

это не болельщик, это вонючий рагуль

Негр заорал когда лбу выросла писька


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№20 Написал: Черный Лис (Сегодня, 00:11) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Мизантроп
С такими "болельщиками" никаких хейтеров не нужно

это не болельщик, это вонючий рагуль
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№19 Написал: Мизантроп Деревня Гадюкино (Сегодня, 00:07) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: grisha
Какая мерзость - чёрный день календаря
Хорошо, что всё это фуфло временное

С такими "болельщиками" никаких хейтеров не нужно mask !
Регистрация: 1.11.2012 [жалоба]
№18 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:05) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Черный Лис
Черный Лис

Идет к неграм.
П.С Белый всегда белый, а черный есть черный.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№17 Написал: Черный Лис (Сегодня, 00:03) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Хорошо у тебя в жопе.

иди нахер
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№16 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:01) #
  • -4
  •  (4)
online

Цитата: Черный Лис
Хорошо.

Хорошо у тебя в жопе.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№15 Написал: Черный Лис (Сегодня, 00:00) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хорошо.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№14 Написал: yuri спб (Вчера, 23:56) #
  • -4
  •  (4)
online

Цитата: tfu
хуже чем с Манчини не будет

Но и лучше не станет. Кот взвыл на дебилизм.
Готова эта стая ждать что может быть , а может нет?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№13 Написал: tfu St.Petersburg (Вчера, 23:56) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Ну думаю хуже чем с Манчини не будет, хотя также думал и про Луческу , одном словом удачи


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
№12 Написал: Владимир Кротков (Вчера, 23:55) #
  • -2
  •  (4)

Семак, конечно хороший тренер для середняков, но тут мне кажется не потянет, со сл сезона зенит можно считать сердняком
Регистрация: 27.09.2017 [жалоба]
№11 Написал: yuri спб (Вчера, 23:52) #
  • -4
  •  (4)
online

Ненавижу дебилоидов.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№10 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:51) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
удачи уважаемому Сергею Богдановичу!
А всем нам, болельщикам Зенита Великолепного, терпения.

Да мы то потерпим, как руководство? Думаю, Семаку всё объяснили, и время на строительство команды не дали(имхо), будут судить по первому кругу чемпионата, если все в порядке и команда есть, то оставят, если нет, будут выводы. Мы, болельщики, сразу просекём, Семак тянет или нет, не взирая на победы и поражения. Сейчас главное, это налаживание здоровой атмосферы, тактик он, или ху.яктик, сейчас не важно, результат будет только в здоровой атмосфере, а не на каторге, ибо потенциал у Зенита огромен.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№9 Написал: yuri спб (Вчера, 23:47) #
  • -6
  •  (8)
online

Куй вам по всей морде!


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№8 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:43) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
удачи уважаемому Сергею Богдановичу!
А всем нам, болельщикам Зенита Великолепного, терпения.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№7 Написал: Sandr_71 (Вчера, 23:39) #
  • -1
  •  (5)

Не имею ничего против Зенита и Семака, но не потянет он команду. В пятерку войдут конечно.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
№6 Написал: Prokurator Столица империи (Вчера, 23:36) #
  • -4
  •  (4)

Чем богаты, тем и рады...


--------------------
Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
№5 Написал: grisha (Вчера, 23:33) #
  • -9
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Какая мерзость - чёрный день календаря
Хорошо, что всё это фуфло временное
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: anonymous (Вчера, 23:31) #
  • -4
  •  (6)

Цитата: Amirovich
кони свиньи негодуют =)

думаю все рады
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№3 Написал: Amirovich (Вчера, 23:30) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
кони свиньи негодуют =)
Регистрация: 28.02.2015 [жалоба]
№2 Написал: SVN (Вчера, 23:17) #
  • +4
  •  (8)
online

ну вот похоже Уфа вылетит рано из еврокубков,потеря тренера всегда весома.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: anonymous (Вчера, 23:16) #
  • -3
  •  (11)

отличная новость, но не для Зенита
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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