Сергей Семак подпишет контракт с "Зенитом" во вторник

Сергей Семак заключит контракт с "Зенитом" во вторник вечером на базе сине-бело-голубых в Удельном парке.Напомним, что 42-летний специалист, который с 30 декабря 2016 года возглавлял "Уфу", выступал за питерскую команду с 2010-го по 2013 год, а затем входил в ее тренерский штаб в качестве одного из помощников при Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаша и Мирче Луческу.Сумма выкупа Семака у башкирского клуба равна 1 миллиону евро.