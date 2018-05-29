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Константин Кучаев приступил к восстановительным процедурам

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, который получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и уже перенес операцию, приступил к восстановительным процедурам.

На протяжении нескольких дней Кучаев проходил процедуры на базе клуба в Ватутинках. Вскоре полузащитник отправится в Испанию, где будет работать под наблюдением испанских физиотерапевтов ЦСКА.

ПФК ЦСКА
Теги: Кучаев ЦСКА
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