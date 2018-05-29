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Александр Самедов: заканчивать карьеру или нет, решу через год

Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов рассказал о своем будущем.

"Мой контракт со "Спартаком" закончится через год, когда мне будет почти 35 лет, вот тогда сяду и хорошенько подумаю, что делать дальше и хочу ли я сам продолжать играть. Если пойму, что уже ни к чему не годен, цепляться за футбол не стану. Сейчас же есть и силы, и желание. А главное, я понимаю, что могу принесть пользу команде", - цитирует Самедова СЭ
Теги: Самедов
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