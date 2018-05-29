Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119376
Политика и события в стране и мире 4155
Мировые трансферы 329
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 68
Отдых в Крыму. 180
Баги сайта и форума 551
LIVERPOOL FC 2531
Зенит 104590

Опрос:

Как сыграет Россия с Австрией?
Показать все опросы

Новости партнеров

Артем Ребров: никакого заговора против Карреры не было и нет!

Голкипер "Спартака" рассказал о взаимоотношениях с Массимо Каррерой.

"Когда Карреру сватали в "Ювентус", нас, скажем так, "Ромашку", сватали на выход. Поэтому каждый старался думать не об этом, а о задаче – доиграть чемпионат и желательно попасть в Лигу чемпионов напрямую, а потом уже будь что будет. Есть руководство, есть тренер. Мы надеялись, что он останется, и он остался. И, конечно, никакого заговора не существует. Какой заговор? Это какая-то давнишняя история, что мы слили сначала одного тренера, потом второго, третьего. Смешно это слышать!", - цитирует Реброва ютуб канал Foot'больные люди
Теги: Ребров Спартак Каррера
Сегодня, 10:58
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:39) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
ajax101 прав. Тема ваша игра с перечисленными командами хуже заговора (прямая подстава тренера)
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 11:30) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
"Слили одного тренера, другого" - это совсем не смешно!
Проиграли Сент - Галлену, АЕКу - это позор!
Проиграли Уралу, Тосно и Ахмату - это предательство и саботаж!
Вы сами должны уйти из команды!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.