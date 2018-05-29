Артем Ребров: никакого заговора против Карреры не было и нет!

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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11:49
Гендиректор академии "Ахмата": через пять лет состав "Ахмат" будет состоять из воспитанников академии
Гендиректор академии "Ахмата": через пять лет состав "Ахмат" будет состоять из воспитанников академии
10:23
Бывший гендиректор "Спартака" Роман Асхабадзе, претендует на пост спортивного директора "Балтики"
Бывший гендиректор "Спартака" Роман Асхабадзе, претендует на пост спортивного директора "Балтики"
03:31
СМИ: только "Шахтер" и киевское "Динамо" не участвовали в договорных матчах в чемпионате Украины (5)
СМИ: только "Шахтер" и киевское "Динамо" не участвовали в договорных матчах в чемпионате Украины (5)
Вчера, 23:44
Италия обыграла Саудовскую Аравию в первом матче Манчини (3)
Италия обыграла Саудовскую Аравию в первом матче Манчини (3)
Вчера, 23:35
"Рубин" обсудит приглашение Рыжикова и Карадениза в тренерский штаб, когда они получат лицензию
"Рубин" обсудит приглашение Рыжикова и Карадениза в тренерский штаб, когда они получат лицензию
Вчера, 23:24
Фабиньо стал игроком "Ливерпуля"
Фабиньо стал игроком "Ливерпуля"
Вчера, 23:12
Сергей Семак подпишет контракт с "Зенитом" во вторник (40)
Сергей Семак подпишет контракт с "Зенитом" во вторник (40)
Вчера, 23:02
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Вчера, 22:36
"Рубин" не сможет позволить себе выкупить Попова у "Спартака" (7)
"Рубин" не сможет позволить себе выкупить Попова у "Спартака" (7)
Вчера, 22:21
Михаил Боярский: мечтал о назначении Семака в "Зенит" (20)
Михаил Боярский: мечтал о назначении Семака в "Зенит" (20)
Вчера, 22:16
"Оренбург" проведет два тренировочных сбора в Австрии (1)
"Оренбург" проведет два тренировочных сбора в Австрии (1)
Вчера, 22:09
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Первый канал покажет матч сборных России и Турции
Вчера, 21:45
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"Волгарь" снялся с выступления в ФНЛ (4)
Вчера, 21:28
Пабло Мачин официально возглавил "Севилью"
Пабло Мачин официально возглавил "Севилью"
Вчера, 21:09
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Олег Кононов в среду может возглавить тульский "Арсенал" (9)
Вчера, 21:04
"Ювентус" хочет приобрести Маттео Дармиана
"Ювентус" хочет приобрести Маттео Дармиана
Вчера, 20:46
Защитник "Боруссии" заинтересовал "Арсенал"
Защитник "Боруссии" заинтересовал "Арсенал"
Вчера, 20:25
Роман Абрамович получил паспорт Израиля (3)
Роман Абрамович получил паспорт Израиля (3)
Вчера, 20:22
Футболисты, которые будут просить арбитра посмотреть видеоповтор, будут наказываться желтой карточкой
Футболисты, которые будут просить арбитра посмотреть видеоповтор, будут наказываться желтой карточкой
Вчера, 19:48
Федор Чалов признан лучшим игроком ЦСКА в апреле и мае (1)
Федор Чалов признан лучшим игроком ЦСКА в апреле и мае (1)
Артем Ребров: никакого заговора против Карреры не было и нет!
Голкипер "Спартака" рассказал о взаимоотношениях с Массимо Каррерой.
"Когда Карреру сватали в "Ювентус", нас, скажем так, "Ромашку", сватали на выход. Поэтому каждый старался думать не об этом, а о задаче – доиграть чемпионат и желательно попасть в Лигу чемпионов напрямую, а потом уже будь что будет. Есть руководство, есть тренер. Мы надеялись, что он останется, и он остался. И, конечно, никакого заговора не существует. Какой заговор? Это какая-то давнишняя история, что мы слили сначала одного тренера, потом второго, третьего. Смешно это слышать!", - цитирует Реброва ютуб канал Foot'больные люди
"Когда Карреру сватали в "Ювентус", нас, скажем так, "Ромашку", сватали на выход. Поэтому каждый старался думать не об этом, а о задаче – доиграть чемпионат и желательно попасть в Лигу чемпионов напрямую, а потом уже будь что будет. Есть руководство, есть тренер. Мы надеялись, что он останется, и он остался. И, конечно, никакого заговора не существует. Какой заговор? Это какая-то давнишняя история, что мы слили сначала одного тренера, потом второго, третьего. Смешно это слышать!", - цитирует Реброва ютуб канал Foot'больные люди
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