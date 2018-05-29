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"Зенит" - Аршавину: с днем рождения, легенда!

"Зенит" поздравил бывшего полузащитника петербургского команды Андрея Аршавина с днём рождения. Сегодня ему исполняется 37 лет.

"Андрею Аршавину — 37! С днем рождения, легенда!" — говорится в официальном твиттере сине-бело-голубых.

Аршавин, который в настоящее время выступает за "Кайрат", является трёхкратным чемпионом России в составе "Зенита", дважды — серебряный призёр и один раз — бронзовый. Обладатель Кубка Премьер-Лиги, Суперкубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА вместе с петербургским клубом.
Сегодня, 11:12
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(0)
№4 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 12:01) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: alx64
Александр Ковалёв,этого пи************а только в сборной еще не хватало!!!!!там как это чмошное гавно много типа дзубца смольникова и других тварей с зенита!!!!!!!!!!!!!

заткни хрюкало чмо свиное rage
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
№3 Написал: Анатолий Ctkbdthcnjd (Сегодня, 11:55) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Тижяло без тебя!
С днюхой!
Регистрация: 7.06.2017 [жалоба]
№2 Написал: alx64 (Сегодня, 11:33) #
  • -10
  •  (10)

Александр Ковалёв,этого пи************а только в сборной еще не хватало!!!!!там как это чмошное гавно много типа дзубца смольникова и других тварей с зенита!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: Александр Ковалёв (Сегодня, 11:19) #
  • +3
  •  (7)

В свои 37, он лучше многих из сборной...
Как его хаяли, когда в сборной он играл, и как его сейчас не хватает сборной((
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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