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Сослан Джанаев: мог уехать в Европу после успешного сезона в "Ростове"

Вратарь "Рубина" и сборной России Сослан Джанаев рассказал, что у него были варианты, чтобы уехать играть в Европу.

"Когда был в «Ростове», звонили агенты, предлагали команды из второго десятка чемпионата Германии и турецкую лигу. Но до конкретики не доходило, а это важно. Ехать куда-то в новую обстановку – риск, нужно взвешивать все нюансы. Многие хотели уехать [в Европу], но не каждый смог. Не скажу, что я о чем-то жалею. И в «Ростове», где у нас был отличный коллектив, и сейчас меня все устраивает, никуда не рвусь", - цитирует Джанаева Sport24.

31-летний голкипер выступает за "Рубин" с лета 2017 года. До этого он на протяжении трех сезонов защищал цвета "Ростова".
Теги: Джанаев
Сегодня, 12:57
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(2)
№5 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 14:32) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Asking
Цитата: Visio
А вот Дзага рекомендует Головину уезжать.

Збагоев - дегенерат. Его суждения - так, поржать. Сам хрен к носу прикинь - вот куда Головин поехать может? В топах с его нестабильностью.... Его не всегда даже на лавку включать будут

Стоит то оно стоит( сено ) да только вот ни кто его не покупает
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№4 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 14:18) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Химки»
наверно в сборной будет Акинфеев,Лунев и Габулов из защитников Семенов думаю не будет в число 23.Не знаю кого еще Ташаев,Чалов и еще кого? одним словом пятерых надо отсеяить
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№3 Написал: Asking (Сегодня, 14:05) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: Visio
А вот Дзага рекомендует Головину уезжать.

Збагоев - дегенерат. Его суждения - так, поржать. Сам хрен к носу прикинь - вот куда Головин поехать может? В топах с его нестабильностью.... Его не всегда даже на лавку включать будут


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Дjoss так и будет что-то "...сос"
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 13:54) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
А вот Дзага рекомендует Головину уезжать.
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№1 Написал: bymer Санкт-Петербург (Сегодня, 13:49) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
деньги так и скажи. по вашим меркам маленькие предлагали
Регистрация: 13.02.2008 [жалоба]
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