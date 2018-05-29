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Жоаозиньо: о своем уходе из "Краснодара" узнал за два дня до последней игры

Полузащитник Жоаозиньо рассказал о своем уходе из "Краснодара" по окончании сезона.

"О том, что уйду из "Краснодара", узнал всего за два-три дня до последней игры. Удивился этому. До этого руководители клуба хотели продолжить сотрудничество, мы обсуждали детали нового соглашения, но потом они резко изменили свое мнение. Почему так произошло, не знаю… Наверное, хотят строить новую команду", - цитирует Жоазинью [leech=http://www.sport-express.ru]СЭ[/leech

Напомним, что Жоаозиньо выступал в составе "Краснодара" семь лет.
Теги: Жоаозиньо Краснодар
Сегодня, 14:02
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№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 14:16) #
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