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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Жоаозиньо: о своем уходе из "Краснодара" узнал за два дня до последней игры
Полузащитник Жоаозиньо рассказал о своем уходе из "Краснодара" по окончании сезона.
"О том, что уйду из "Краснодара", узнал всего за два-три дня до последней игры. Удивился этому. До этого руководители клуба хотели продолжить сотрудничество, мы обсуждали детали нового соглашения, но потом они резко изменили свое мнение. Почему так произошло, не знаю… Наверное, хотят строить новую команду", - цитирует Жоазинью [leech=http://www.sport-express.ru]СЭ[/leech
Напомним, что Жоаозиньо выступал в составе "Краснодара" семь лет.
"О том, что уйду из "Краснодара", узнал всего за два-три дня до последней игры. Удивился этому. До этого руководители клуба хотели продолжить сотрудничество, мы обсуждали детали нового соглашения, но потом они резко изменили свое мнение. Почему так произошло, не знаю… Наверное, хотят строить новую команду", - цитирует Жоазинью [leech=http://www.sport-express.ru]СЭ[/leech
Напомним, что Жоаозиньо выступал в составе "Краснодара" семь лет.
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