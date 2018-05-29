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Источник: "Монако" может приобрести Александра Головина до старта ЧМ-2018

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

По информации Чемпионата, в его трансфере серьезно заинтересован "Монако", продавший в "Ливерпуль" хавбека Фабиньо. Переход может состояться еще до ЧМ-2018.

Ранее сообщалось об интересе к Головину со стороны "Арсенала", "Наполи" и дортмундской "Боруссии".
Теги: Монако Головин
Сегодня, 14:19
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(1)
№8 Написал: Asking (Сегодня, 14:43) #
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online

Цитата: serega_user
а ты небось тайный поклонник Монако,

Ты молись, что я не явный поклонник Авена. А то мог бы объяснить. что длинноухость - не признак эльфа, это явный маркер, что ты - ишак


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Дjoss так и будет что-то "...сос"
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№7 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:36) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Asking
Бентакур из Юве и Хойдберг из Саутгемптона им больше в жилу - по многим причинам, начиная хоть от того, что Головин играть не договорняки... Со стандарта. майбутне - разок отметится, и как обычно кроме стандарта - не видать Головина

а ты небось тайный поклонник Монако, что раз переживаешь так? или бесит, что Гинер опять смогёт впарить, а Федун репу только почешет?


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№6 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 14:34) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
А Барселона с Реалом к нему не проявляли интерес. А то Кристина там на чемоданах сидит.
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№5 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 14:34) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
КАМАЗ
Нормальный вариант. Уезжать!


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&#128017;
Регистрация: 23.01.2015 [жалоба]
№4 Написал: Asking (Сегодня, 14:33) #
  • -5
  •  (5)
online

Цитата: serega_user
молодые игроки.

Бентакур из Юве и Хойдберг из Саутгемптона им больше в жилу - по многим причинам, начиная хоть от того, что Головин играть не договорняки... Со стандарта. майбутне - разок отметится, и как обычно кроме стандарта - не видать Головина


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Дjoss так и будет что-то "...сос"
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:27) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Asking
Очередная конская Жо идет по кругу.. "Налетай! Торопись! ГолыйВынь снова - вниз"

Илюх, ты че, из отпуска уже вышел?


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: Asking (Сегодня, 14:25) #
  • -7
  •  (7)
online

Очередная конская Жо идет по кругу.. "Налетай! Торопись! ГолыйВынь снова - вниз" "Купите Голого и можете отшемберастить бибарАса!"


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Дjoss так и будет что-то "...сос"
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:23) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ну как минимум Монако всегда интересны молодые игроки.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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