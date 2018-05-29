Источник: "Монако" может приобрести Александра Головина до старта ЧМ-2018

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Политика и события в стране и мире
|4157
|LIVERPOOL FC
|2532
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119376
|Мировые трансферы
|329
|Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля...
|68
|Отдых в Крыму.
|180
|Баги сайта и форума
|551
|Зенит
|104590
Опрос:
Как сыграет Россия с Австрией?
Новости партнеров
Лента новостей:
11:49
Гендиректор академии "Ахмата": через пять лет состав "Ахмат" будет состоять из воспитанников академии (2)
Гендиректор академии "Ахмата": через пять лет состав "Ахмат" будет состоять из воспитанников академии (2)
10:23
Бывший гендиректор "Спартака" Роман Асхабадзе претендует на пост спортивного директора "Балтики" (1)
Бывший гендиректор "Спартака" Роман Асхабадзе претендует на пост спортивного директора "Балтики" (1)
03:31
СМИ: только "Шахтер" и киевское "Динамо" не участвовали в договорных матчах в чемпионате Украины (6)
СМИ: только "Шахтер" и киевское "Динамо" не участвовали в договорных матчах в чемпионате Украины (6)
Вчера, 23:44
Италия обыграла Саудовскую Аравию в первом матче Манчини (3)
Италия обыграла Саудовскую Аравию в первом матче Манчини (3)
Вчера, 23:35
"Рубин" обсудит приглашение Рыжикова и Карадениза в тренерский штаб, когда они получат лицензию
"Рубин" обсудит приглашение Рыжикова и Карадениза в тренерский штаб, когда они получат лицензию
Вчера, 23:24
Фабиньо стал игроком "Ливерпуля"
Фабиньо стал игроком "Ливерпуля"
Вчера, 23:12
Сергей Семак подпишет контракт с "Зенитом" во вторник (45)
Сергей Семак подпишет контракт с "Зенитом" во вторник (45)
Вчера, 23:02
СМИ: Антон Швец - главная цель "Спартака" (11)
СМИ: Антон Швец - главная цель "Спартака" (11)
Вчера, 22:36
"Рубин" не сможет позволить себе выкупить Попова у "Спартака" (7)
"Рубин" не сможет позволить себе выкупить Попова у "Спартака" (7)
Вчера, 22:21
Михаил Боярский: мечтал о назначении Семака в "Зенит" (20)
Михаил Боярский: мечтал о назначении Семака в "Зенит" (20)
Источник: "Монако" может приобрести Александра Головина до старта ЧМ-2018
Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин может продолжить карьеру в чемпионате Франции.
По информации Чемпионата, в его трансфере серьезно заинтересован "Монако", продавший в "Ливерпуль" хавбека Фабиньо. Переход может состояться еще до ЧМ-2018.
Ранее сообщалось об интересе к Головину со стороны "Арсенала", "Наполи" и дортмундской "Боруссии".
По информации Чемпионата, в его трансфере серьезно заинтересован "Монако", продавший в "Ливерпуль" хавбека Фабиньо. Переход может состояться еще до ЧМ-2018.
Ранее сообщалось об интересе к Головину со стороны "Арсенала", "Наполи" и дортмундской "Боруссии".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.