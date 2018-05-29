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Сергей Семак: я и моя семья рады вернуться в город, который успел стать для нас родным

Сергей Семак рассказал о своем назначении на пост главного тренера "Зенита".

"Сегодня я очень рад. Хочется поблагодарить "Уфу", которая предоставила мне шанс получить определенный опыт. Болельщикам, руководству, тренерскому штабу, игрокам. Ну а лично я и моя семья рады вернуться в город, который успел стать для нас родным. Конечно, для меня было большой честью находиться даже в числе кандидатов на эту должность, а получить приглашение — это очень почетно и приятно.

В то же время я понимаю, насколько непросто и сложно будет, впереди много работы, сразу же нужно приступать к своим обязанностям и потихоньку приводить в порядок те вопросы, которые есть сейчас", - цитирует Семака официальный сайт клуба.
Теги: Семак Уфа Зенит
Сегодня, 18:04
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12
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№12 Написал: NeD Российская Империя (Сегодня, 18:58) #
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online

И я рад, Богданыч, удачи тебе!


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Oderint, dum metuant
Регистрация: 6.03.2009 [жалоба]
№11 Написал: ЗигЗаг (Сегодня, 18:57) #
  • -1
  •  (3)
online

stainless,
сашка стосемнашка... я смотрю ты по своей статье... как обычно... на подсосе..))) слейся.. чучело 0.....

stainless,
александра... самолёт из британии... встречать будешь...)
Регистрация: 2.04.2018 [жалоба]
№10 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 18:37) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
а ваш физрук таковым и умрет.ТОлько Сраптак может держать человека,которого в Европе просто уничтожают и в чемпе совершает ошибки уровня тренера колхоза.У Сраптака одна надежда на судей.

жаль мне вас убогих педерастов))
и рифма не кладется в слог и рот постоянно открыт, все по фен шую,
шикарная и повышенная сосательность))))
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№9 Написал: soloz Россия (Сегодня, 18:33) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Увы и АХ..Пердив не за горами!! joy
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№8 Написал: Бриг (Сегодня, 18:30) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Судя по большинству негативных комментариев о назначении Семака, у него все получится...Чемпионом Зенит может и не станет в следующем сезоне, но игра будет нравиться болельщикам..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№7 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:28) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oukb8071988
- Серега млять иди сюда!
- Файзулин сегодня был лучшим!
- у Паредеса пятка
- Амкар Великому Спартаку двушку загрузил
- Верим!

Верю что Семак вырастет в хорошего тренера,а ваш физрук таковым и умрет.ТОлько Сраптак может держать человека,которого в Европе просто уничтожают и в чемпе совершает ошибки уровня тренера колхоза.У Сраптака одна надежда на судей.


--------------------
Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№6 Написал: alx64 (Сегодня, 18:23) #
  • -3
  •  (5)

да как тренер еще богданычь сыроват для зины!!!!!!!!боюсь может опозорится это его карьере не на пользу!!!!!!!!!!а вот сраному глубу по********ю у них выбора нет!!!!!!!!!!!!видемо бабло кончилось а точнее боятся брать у нас лудей точнее у россиян живуших на другой территории а не в сраном питере зажавщимся хамском городишке!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№5 Написал: stainless (Сегодня, 18:20) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
liasport433,
Кот КБ Матроскин,
убогие, похрюкайте про титова с тихоновым и прочих парфёновых с бесчастных.

карераверимбля валераидисюдабля багажаленичевабляlaughing
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 18:18) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: liasport433
10 лет в цска а зенит родной стал.... бабло в носках, трусах, я свое возьму в биткоинах, а я, в рублях!!! за деньги и город продадут!!!

Он про город
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
№3 Написал: liasport433 (Сегодня, 18:14) #
  • -3
  •  (9)
online

10 лет в цска а зенит родной стал.... бабло в носках, трусах, я свое возьму в биткоинах, а я, в рублях!!! за деньги и город продадут!!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№2 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 18:12) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
а где ЦСКА ?
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 18:11) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
- Серега млять иди сюда!
- Файзулин сегодня был лучшим!
- у Паредеса пятка
- Амкар Великому Спартаку двушку загрузил
- Верим!
Регистрация: 24.11.2008 [жалоба]
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