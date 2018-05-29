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Мачей Рыбус был удостоен звания почетного гражданина города в Польше
Хавбек "Локомотива" и сборной Польши Мачей Рыбус был удостоен звания почетного гражданина города Ловича у себя на родине, сообщает Dziennik Lodzki.
На церемонии присутствовал мэр города Кшиштоф Калиньски, который поздравил польского легионера "Локомотива", а также родственники спортсмена, которые заявили, что гордятся его достижениями. Футболист начинал свою карьеру в составе молодежной команды "Пеликан", которая базируется в Ловиче.
В конце апреля игрок был единогласно признан почетным гражданином Ловича. Вчера же прошла торжественная церемония, посвященная чествованию почетных граждан города.
СЭ
На церемонии присутствовал мэр города Кшиштоф Калиньски, который поздравил польского легионера "Локомотива", а также родственники спортсмена, которые заявили, что гордятся его достижениями. Футболист начинал свою карьеру в составе молодежной команды "Пеликан", которая базируется в Ловиче.
В конце апреля игрок был единогласно признан почетным гражданином Ловича. Вчера же прошла торжественная церемония, посвященная чествованию почетных граждан города.
СЭ
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