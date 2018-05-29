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Мачей Рыбус был удостоен звания почетного гражданина города в Польше

Хавбек "Локомотива" и сборной Польши Мачей Рыбус был удостоен звания почетного гражданина города Ловича у себя на родине, сообщает Dziennik Lodzki.

На церемонии присутствовал мэр города Кшиштоф Калиньски, который поздравил польского легионера "Локомотива", а также родственники спортсмена, которые заявили, что гордятся его достижениями. Футболист начинал свою карьеру в составе молодежной команды "Пеликан", которая базируется в Ловиче.

В конце апреля игрок был единогласно признан почетным гражданином Ловича. Вчера же прошла торжественная церемония, посвященная чествованию почетных граждан города.

СЭ
Теги: Рыбус Локомотив
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